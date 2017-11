Borse Europa viste in rialzo, resta focus su utili

PARIGI, 29 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo oggi, mentre l‘azionario asiatico ha toccato i massimi da un mese spinto dal rimbalzo di oltre l‘1% a Wall Street sull‘ottimismo per i risultati societari e le prospettive che la Federal Reserve ribadisca la volontà di non alzare a breve i tassi di interesse.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 23-25 punti, pari a +0,4%, il tedesco DAX salga di 31-34 punti a +0,4% e il francese CAC 40 guadagni 11-13 punti a +0,3%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in aumento dello 0,92% a 1.317,09 punti.

Ieri i risultati migliori delle attese comunicati da alcune blue chip, tra cui Novartis e UBS, hanno contribuito al rimbalzo dello 0,9% dopo una chiusura negativa nella seduta precedente.

Anche oggi c‘è attesa per i risultati trimestrali di società europee.

