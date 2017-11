BORSE EUROPA - Indici in range, attendono Fed e voto Scozia

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3233,38 -0,14 3019 FTSEUROFIRST300 1383,86 -0,01 1316,39 STOXX BANCHE 200,59 0,05 194,21 STOXX OIL&GAS 348,66 -0,26 335 STOXX ASSICURAZIONI 236,62 -0,09 228,22 STOXX AUTO 480,66 -0,59 481,95 STOXX TLC 296,81 0,03 297,6 STOXX TECH 300,36 0,06 290,51 PARIGI, 12 settembre (Reuters) - L'azionario europeo resta in range questa mattina con gli investitori cauti in vista del referendum scozzese e dell'incontro del board della Fed la prossima settimana. Intorno alle 10,45 l'indice Euro STOXX 50 segna -0,14, mentre l'FTSE 300 è a -0,01%. Tra le singole piazze, il tedesco DAX è a -0,29%, il francese CAC cede lo 0,23, il FTSE sale marginalmente (+0,09%) e lo spagnolo IBEX scende appena (-0,04%). Ad una settimana dal voto sull'indipendenza della Scozia, un YouGov per il Times diffuso oggi vede gli unionisti in leggero vantaggio al 52% . Una survey pubblicata recentemente sul Sunday Times ha visto al 51% coloro che sono favorevoli a campagne per l'indipendenza, innescando sui mercati la preoccupazione che movimenti simili a quello scozzese possano diffondersi in Europa. Ieri, centinaia di migliaia di catalani sono scesi in piazza a Barcellona per chiedere un voto per separarsi dalla Spagna. Ad aumentare la cautela tra gli operatori, anche le prospettive di un rialzo dei tassi Usa, in vista della riunione del Fomc la prossima settimana. Tra i titoli in evidenza oggi: La società di software Aveva è tra i peggiori in Europa: crolla del 19% dopo aver lanciato un allarme sugli utili a causa del cambio sfavorevole e della tempistica del rinnovo di alcuni contratti. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia