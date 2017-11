BORSE EUROPA - Indici piatti o in calo dopo avvio al rialzo

INDICI ORE 10,10 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3239,87 -0,13 3019 FTSEUROFIRST300 1387,33 0,11 1316,39 STOXX BANCHE 201,1 0,05 194,21 STOXX OIL&GAS 351,36 0,01 335 STOXX ASSICURAZIONI 237,97 0,38 228,22 STOXX AUTO 482,15 -0,77 481,95 STOXX TLC 298,28 0,28 297,6 STOXX TECH 300,92 0,55 290,51 PARIGI, 11 settembre (Reuters) - Dopo una iniziale apertura al rialzo, le principali borse europee stanno virando verso il ribasso o restano piatte. In controtendenza le banche britanniche con sede in Scozia, Lloyds e Royal Bank of Scotland, dopo che un nuovo sondaggio ha indicato che il 53% degli scozzesi intende votare contro l'indipendenza nel referendum del 18 settembre. Intorno alle 10,10 l'indice Euro STOXX 50 segna -0,1, mentre il FTSE 100 è a +0,14. L'indice tedesco DAX è a 0,17, invece il francese CAC perde lo 0,2, L'FTSE lo 0,04 e lo spagnolo IBEX lo 0,23. Tra i titoli in evidenza: MOLOGEN - Il titolo della società tedesca di biotecnologie, specializzata nella ricerca e nello sviluppo di terapie contro il cancro, guadagna oltre il 4% dopo l'avvio della terza fase di sperimentazione di un farmaco per la cura del tumore colorettale. AIR FRANCE - KLM - La compagnia aerea franco-olandese sale di oltre il 2,9% dopo aver annunciato che intende continuare la riduzione dei costi e punta a una crescita del margine operativo lordo (Ebitdar). GAMELOFT - L'editore francese di videogiochi è in rialzo di oltre il 3% anche dopo aver registrato ieri una perdita netta di 0,1 milioni di euro nel primo semestre rispetto al risultato positivo per 1,8 milioni di un anno prima. L'azienda ha comunque confermato di puntare a un fatturato annuo di quasi 245 milioni. OCADO - Il supermarket online britannico di generi alimentari guadagna oltre il 4,5% dopo aver registrato un aumento del 15% delle vendite nel terzo trimestre fiscale, anche se calano le dimensioni medie degli ordini. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia