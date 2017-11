BORSE EUROPA - Indici ripiegano dopo partenza al rialzo

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3259,35 -0,25 3019 FTSEUROFIRST300 1389,2 -0,09 1316,39 STOXX BANCHE 201,84 -0,08 194,21 STOXX OIL&GAS 351,69 -0,55 335 STOXX ASSICURAZIONI 237,15 -0,29 228,22 STOXX AUTO 493,87 +0,02 481,95 STOXX TLC 299,44 +0,29 297,6 STOXX TECH 301,06 -0,3 290,51 LONDRA, 9 settembre (Reuters) - L'azionario europeo ripiega in mattinata dopo una partenza al rialzo con i guadagni di alcuni titoli controbilanciati dal netto calo del comparto energetico sotto pressione per la flessione dei prezzi del petrolio. Le quotazioni del Brent scendono oggi per la quarta seduta consecutiva, con i prezzi che galleggiano intorno ai minimi degli ultimi 16 mesi sotto i 100 dollari al barile, tra le preoccupazioni di un mercato contrassegnato da un'offerta molto ampia e una crescita dei consumi più lenta del previsto. "La pressione sui prezzi del petrolio si riflette sempre di più sui titoli energetici e questo è un trend che continuerà nel breve", spiega Christian Stocker, equity strategist di UniCredit a Monaco. "Ad ogni modo, notizie positive sul lato corporate continueranno di volta in volta a sostenere l'azionario in Europa". Intorno alle 11,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un calo dello 0,09%, mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 perde lo 0,25% Francoforte, cede lo 0,14%, Parigi arretra dello 0,11% mentre Londra registra un ribasso dello 0,18%. Più marcata la flessione di Madrid, che lascia sul terreno lo 0,67%. Ad aggiungere cautela tra gli investitori, anche le dichiarazioni della Fed di San Francisco secondo cui la banca centrale statunitense manterrà i tassi di interesse bassi per parecchio tempo o comunque li alzerà molto più lentamente del previsto, dicono gli analisti. Sotto i riflettori anche i titoli quotati a Londra a causa dell'aumentare dell'incertezza politica nel Paese in vista del referendum sull'indipendenza della Scozia. Citi scrive in una nota che la vittioria del sì potrebbe ledere le prospettive di crescita della Gran Bretagna ma che una sterlina più debole potrebbe supportare l'azionario con molti titoli britannici che derivano le loro entrate dall'estero. Tra i titoli in evidenza oggi: * ABB guadagna l'1,5% dopo aver annunciato un buyback di azioni per 4 mld di dollari. * Tra i titoli petroliferi, Statoil e Royal Dutch Shell scendono entrambe dell'1,2%. * L'Oreal cede il 2,2% dopo che l'AD del gruppo Jean-Paul Agon ha detto di vedere un calo al 3-3,5% della crescita annua del mercato dei cosmetici. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia