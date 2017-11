BORSE EUROPA - Indici tendenzialmente deboli, pesano timori Scozia

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3268,81 -0,19 3019 FTSEUROFIRST300 1389,44 -0,46 1316,39 STOXX BANCHE 201,89 -0,5 194,21 STOXX OIL&GAS 354,6 -0,85 335 STOXX ASSICURAZIONI 237,89 -0,61 228,22 STOXX AUTO 497,05 +0,34 481,95 STOXX TLC 298,12 -0,52 297,6 STOXX TECH 299,64 +0,15 290,51 PARIGI, 8 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è debole questa mattina, con molti indici in sofferenza dopo un sondaggio secondo cui i sostenitori dell'indipendenza scozzese dalla Gran Bretagna sono in vantaggio per la prima volta da quando è iniziata la campagna per il referendum. Alle 10,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un calo dello 0,46%, mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 perde lo 0,19% Francoforte, sale dello 0,12%, Parigi arretra dello 0,25% mentre Londra è la più pesante con un calo dello 0,47%. A meno di due settimane dal voto, una survey di YouGov per il Sunday Times vede i sì all'indipendenza al 51% contro i no al 49%. Solo un mese fa, gli unionisti erano avanti di 22 punti percentuali sui separatisti. Tra i titoli in evidenza oggi: * Electrolux sale del 6,3% dopo aver trovato l'accordo per l'acquisto di General Electric Co's per 3,3 mld di dollari. * Auriga sale del 3,1% dopo aver annunciato la vendita della sua controllata Cheminova a Fmc per 1,8 mld di dollari. * Calano i principali titoli bancari scozzesi tra cui lloyds Banking Group che cede il 2,2% e Royal Bank of Scotland che perde il 2,7%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia