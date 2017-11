Borse Europa viste contrastate, Londra sotto pressione

PARIGI, 8 settembre (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso ad un‘apertura mista, con la piazza britannica sotto pressione per l‘effetto di un sondaggio secondo il quale i sostenitori dell‘indipendenza della Scozia da Londra sono in testa per la prima volta dall‘inizio della campagna per il referendum.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in calo di 12 punti a -0,2%, il tedesco DAX prenda 39 punti, fino a +0,4%, e il francese CAC 40 guadagni 6 punti a +0,1%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso venerdì in calo dello 0,35%.

A meno di due settimane dal voto, un sondaggio YouGov per il giornale Sunday Times dà i “Sì” all‘indipendenza della Scozia al 51% contro il 49% dei “No”, mentre solo un mese fa erano sotto di 22 punti rispetto agli unionisti.

