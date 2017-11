Borse europee viste stabili in attesa riunione Bce

PARIGI, 4 settembre (Reuters) - L‘azionario europeo dovrebbe aprire la seduta in leggero calo, prendendo una pausa dopo i forti guadagni di ieri, mentre gli investitori attendono di vedere se la Bce adotterà nuove immediate misure di stimolo per combattere la deflazione.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in calo di 2 punti (-0,03%), il tedesco DAX giù di 13 punti (-0,14%) e il francese CAC 40 di 10 punti (-0,23%).

Ieri il FTSEurofirst 300 ha chiuso in aumento dello 0,69%, a 1.385,49 punti.

I commenti di Mario Draghi a fine agosto hanno fatto pensare che la Banca centrale europea potrebbe essere pronta a immettere nuova liquidità nel sistema finanziario, probabilmente attraverso un ‘quantitative easing’ o QE.

