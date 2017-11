BORSE EUROPA - Indici in rialzo su "tregua permanente" Ucraina

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3232,07 1,63 3019 FTSEUROFIRST300 1390,9 1,09 1316,39 STOXX BANCHE 199,39 1,53 194,21 STOXX OIL&GAS 358,16 0,86 335 STOXX ASSICURAZIONI 237,72 1,02 228,22 STOXX AUTO 485,05 2,13 481,95 STOXX TLC 299,3 0,64 297,6 STOXX TECH 298,82 0,62 290,51 PARIGI, 3 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo questa mattina, sulla notizia dell'accordo tra il presidente russo Vladimir Putin e l'ucraino Petro Poroshenko su una "tregua permanente" nella regione di Donbass, nell'Ucraina orientale. Gli investitori restano comunque cauti in vista delle decisioni di politica monetaria Bce nella riunione di domani. Il dollaro è vicino ai massimi da 14 mesi contro un basket delle principali valute dopo dati che hanno mostrato come l'economia Usa stia gradualmente recuperando slancio, mentre l'euro ha toccato i minimi da un anno sull'incertezza legata alle decisioni della Bce. Alle 10,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +1,09%, mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 guadagna l'1,63%. Francoforte guadagna l'1,8%, Parigi l'1,43% mentre Londra sale dello 0,96%. Tra i titoli in evidenza oggi: Hermes perde circa il 7% mentre LVMH guadagna circa il 3,5% dopo l'accordo che mette fine al conflitto azionario tra i due gruppi del lusso. LVMH, che detiene un pacchetto significativo del gruppo produttore delle borse Birkin e Kelly, ha accettato di distribuire agli azionisti tutte le proprie azioni di Hermes. Sempre nell'ambito dell'accordo, Christian Dior, maggior azionista di LVMH, distribuirà ai propri azionisti le azioni di Hermes ottenute. Il titolo della casa di moda francese sale di quasi il 3,1%. Il gruppo di moda specializzato nel segmento maschile Hugo Boss perde quasi il 5,2% sul collocamento azionario da parte del fondo di private equity Permira. Il gruppo britannico Ashtead, attivo nel noleggio di attrezzature industriali, guadagna oltre il 3% circa dopo i risultati del primo trimestre. DANONE guadagna circa il 2,1% dopo il cambio di governance. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia