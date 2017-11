BORSE EUROPA - Indici perdono terreno dopo partenza piatta

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3161,73 -0,35 3019 FTSEUROFIRST300 1372,48 -0,1 1316,39 STOXX BANCHE 195,24 -1 194,21 STOXX OIL&GAS 357,24 +0,41 335 STOXX ASSICURAZIONI 233,58 -0,32 228,22 STOXX AUTO 471,54 +0,18 481,95 STOXX TLC 297,81 -0,05 297,6 STOXX TECH 294,24 -0,21 290,51 LONDRA, 1 settembre (Reuters) - Azionario europeo debole questa mattina dopo una partenza poco mossa, con gli investitori alla finestra in attesa delle prossime mosse della Bce e preoccupati dal perdurare delle tensioni in Ucraina e da dati macro poco rassicuranti provenienti dal fronte cinese. Il mercato attende le decisioni della Banca centrale europea e spera in nuove misure di stimolo per l'economia. "Almeno per ora le speranze di un allentamento della politica monetaria sembrano essere dominanti, più delle preoccupazioni sul fronte ucraino e cinese", commenta Markus Huber, un trader di Peregrine & Black. "Anche se nel mercato come queste possono cambiare molto rapidamente e qualunque peggioramento della situazione ucraina potrebbe riportare i fati della geopolitica in primo piano di nuovo", aggiunge. I volumi sono attesi sottili, con il mercato statunitense chiuso per festività oggi. Alle 11,20 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,1%%, mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 cede lo 0,35%. Francoforte è in calo dello 0,23%, Parigi dello 0,42% mentre Londra dello 0,14%. Tra i titoli in evidenza oggi: * la britannica ITV guadagna l'1,9% dopo che il Telegraph ha scritto che Liberty Global Plc sta cercando supporto tra i maggiori azionisti di ITV in seguito all'acquisizione di una quota del 6,4%, aumentando le speculazioni secondo cui si preparerebbe ad un takeover. * Novartis è tra le migliori con un rialzo del 3% sulla prospettiva che un suo nuovo farmaco rimpiazzerà i medicinali per problemi cardiaci che sono stati usati comunemente per oltre 25 anni. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia