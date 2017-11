BORSE EUROPA - Indici in moderato recupero dopo cali ieri

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3175,74 +0,36 3019 FTSEUROFIRST300 1373,05 +0,27 1316,39 STOXX BANCHE 197,53 +0,52 194,21 STOXX OIL&GAS 354,75 +0,19 335 STOXX ASSICURAZIONI 234,28 +0,63 228,22 STOXX AUTO 480,39 +0,18 481,95 STOXX TLC 297,84 -0,09 297,6 STOXX TECH 294,3 +0,34 290,51 PARIGI, 29 agosto (Reuters) - I mercati azionari europei sono in modesta salita questa mattina dopo il calo registrato ieri, con gli investitori in attesa dei dati sull'inflazione nell'area euro che daranno indicazioni circa le prossime mossime della Bce. Alle 10,30 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +0,27%, mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 guadagna lo 0,36%. Francoforte è in rialzo dello 0,43%, Parigi dello 0,3% mentre Londra sale marginalmente (+0,09%). I dati sull'inflazione nell'area euro sono attesi alle 11 ora italiana e sono visti scendere a +0,3% ad agosto dopo il +0,4% segnato a luglio secondo un sondaggio Reuters tra gli analisti. L'andamento dei prezzi sarà al centro della riunione del board Bce della prossima settimana nella quale si discuterà se e come rafforzare le misure di politica monetaria esistente per combattere il rischio di deflazione. Tra i titoli in evidenza oggi, la catena del retail Gb Tesco affonda dell'8,7% dopo aver tagliato le previsioni sui profitti per la terza volta in tre anni e ridotto il suo dividendo interim del 75%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia