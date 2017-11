BORSE EUROPA - Indici in calo da massimi un mese

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3173,26 -0,66 3019 FTSEUROFIRST300 1371,2 -0,51 1316,39 STOXX BANCHE 197,37 -0,85 194,21 STOXX OIL&GAS 354,28 -0,4 335 STOXX ASSICURAZIONI 233,35 -0,37 228,22 STOXX AUTO 479,47 -1,47 481,95 STOXX TLC 297,23 -0,32 297,6 STOXX TECH 293,31 -0,69 290,51 LONDRA, 28 agosto (Reuters) - I mercati azionari europei sono deboli oggi e ritracciano dai massimi di un mese in seguito all'incertezza circa un possibile allentamento della politica monetaria da parte della Bce per stimolare la crescita. Ieri fonti della Banca centrale hanno detto che è improbabile che l'istituto prenda decisioni in merito la prossima settimana a meno che i dati sull'inflazione, attesi per venerdì, mostrino che l'area euro stia scivolando significativamente verso la deflazione. Gli investitori attendono anche indicazioni dai dati sull'inflazione tedesca in calendario in mattinata. Alle 10,15 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,51%, mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 perde lo 0,66%. Francoforte cede lo 0,81%, Parigi lo 0,51 mentre Londra lo 0,25%. Tra i titoli in evidenza: * Il titolo dell'ottica francese Essilor sale in controtendenza del 5,5% dopo aver annunciato vendite nel primo semestre in rialzo del 7,9% e stimato ricavi annui in aumento del 13%. * Vivendi cede oltre l'1% dopo che questa mattina Telecom Italia ha annunciato la sua proposta da 7 mld di euro per la controllata Gvt in un'operazione che potrebbe portare il colosso francese nel capitale della compagnia telefonica italiana. L'offerta di Telecom si contrappone a quella da 7,45 mld della spagnola Telefonica, il cui titolo è in lieve ribasso (-0,16%) stamane a Madrid. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia