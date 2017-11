Borse Ue viste invariate in vista dati inflazione

PARIGI, 29 agosto (Reuters) - L‘azionario europeo dovrebbe aprire invariato o in leggero rialzo, in attesa dei dati sull‘inflazione dell‘eurozona attesi in mattinata, che potrebbero fornire tracce sulle prossime mosse della Bce.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra oscillando tra un calo e un rialzo di 1 punto, praticamente piatto, il tedesco DAX in aumento di 13-16 punti (0,2%) e il francese CAC 40 di 4-7 punti (0,2%).

Ieri il FTSEurofirst 300 ha chiuso in calo dello 0,64%, a 1.369,33 punti.

L‘inflazione di agosto dell‘eurozona, dato atteso alle 11 ora italiana, secondo un sondaggio Reuters tra gli analisti dovrebbe scendere allo 0,3% dopo il calo a sorpresa a 0,4% il mese scorso.

I dati saranno al centro della riunione sulla politica monetaria della Bce la prossima settimana, e alimenteranno il dibattito sulla necessità o meno che l‘istituto di Francoforte acceleri sulle azioni per combattere il rischio deflazione.

Gli investitori continuano a seguire con attenzione la crisi ucraina, dopo che il presidente ucraino ha dichiarato che le truppe di Mosca sono entrate nel suo Paese a sostegno dei ribelli filorussi che hanno conquistato un‘importante città costiera.

