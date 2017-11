CORRETTO-Borse Europa viste in marginale rialzo

(Corregge giorno conclusione incontro Jackson Hole)

LONDRA, 21 agosto (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in lieve rialzo in apertura, sulla scia dei guadagni di Wall Street, dopo che i verbali della riunione di luglio della Fed inducono gli investitori a ritenere che i tassi rimarranno bassi ancora per un certo periodo.

Ma è probabile che i titoli del settore mineriario finiscano sotto pressione e limitino i guadagni sul mercato dopo che il Pmi cinese è sceso ad agosto sotto le previsioni a 50,3 dal 51,7 di luglio, che era stato il dato più alto da 18 mesi.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di 8-10 punti, fino a +0,2%, il tedesco DAX guadagni 20-23 punti, fino a +0,3%, e il francese CAC 40 1-1 punti, +0,1%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in calo dello 0,07%.

L‘attenzione del mercato andrà oggi all‘incontro annuale dei banchieri centrali a Jackson Hole, che si svolge fino a sabato. L‘attesa è che il capo della Fed Janet Yellen, che parlerà venerdì, mostri ancora preoccupazione per un mercato del lavoro debole, nonostante dati macro piuttosto incoraggianti.

