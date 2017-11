BORSE EUROPA-Indici in calo, affonda Carlsberg

INDICI ORE 10,0 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.084,39 -0,23 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.345,79 -0,09 1.316,39 STOXX BANCHE 190,61 -0,33 194,21 STOXX OIL&GAS 349,27 +0,06 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 228,50 -0,29 228,22 STOXX AUTO 472,39 -0,47 481,95 STOXX TLC 289,00 -0,44 297,60 STOXX TECH 288,41 +0,08 290,51 PARIGI, 20 agosto (Reuters) - Le principali borse europee hanno aperto oggi in leggera flessione sullo sfondo delle tensioni geopolitiche e nell'attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Fed, che potrebbero dare indicazioni su un prossimo aumento dei tassi d'interesse. Alle 10,00 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,16%. Francoforte cede lo 0,2%, Parigi lo 0,17% e Londra lo 0,23%. Il profit warning del produttore di birra danese Carlsberg's ha preoccupato gli investitori. Il titolo perde circa il 4%, dopo che la società ha detto che l'utile operativo scenderà rispetto al 2013 per le peggiori condizioni di mercato in Russia, dove fa il 35% dei profitti. Altri titoli in evidenza: HEINEKEN, il terzo produttore al mondo di birra ha postato oggi un utile operativo del primo semestre migliore delle attese, mentre accelera il taglio dei costi e cresce nei volumi con l'eccezione dell'Europa orientale. Il titolo prende oltre il 6%. GLENCORE, il gruppo di commodities ha detto che lancerà un programma di buy-back di azioni fino a un miliardo di dollari, dopo avere postato un incremento dell'8% degli utili semestrali, migliore delle attese. Il titolo guadagna lo 0,56%. BALFOUR BEATTY, la compagnia di engineering britannica ha respinto la terza offerta di merger di Carillon , dicendo che non fa l'interesse dei suoi azionisti e non contiene risposte ai timori per la tenuta di alcuni business negli Usa. Il titolo perde il 5,8%. STANDARD CHARTERED, la banca britannica pagherà 300 milioni di dollari di penale e sospenderà o uscirà da importanti business, dopo non essere riuscita a liberarsi di transazioni rischiose connesse al riciclaggio di denaro. Il titolo guadagno lo 0,58%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia