Borse Europa viste in rialzo, occhi su Ucraina

MILANO, 18 agosto (Reuters) - L‘azionario europeo è visto in ripresa ad inizio settimana aiutato dall‘allentamento dei timori per i rischi geopolitici.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di 28 punti, pari a +0,4%, il tedesco DAX prenda 79-81 punti, +0,9%, e il francese CAC 40 sia in progresso di 29 punti, +0,7%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso venerdì scorso in calo dello 0,45%.

Le forze ucraine hanno issato la bandiera nazionale su una stazione di polizia nella città di Luhansk, che per mesi è stata sotto il controllo dei ribelli, come ha detto ieri il governo di Kiev, in quella che potrebbe essere una svolta nella guerra contro i separatisti filorussi.

Al tono dei mercati contribuiscono anche le notizie provenienti dall‘Iraq, dove i guerriglieri curdi hanno lanciato un‘offensiva per riprendere il controllo della più grande diga del paese e gli Usa hanno compiuto raid aerei contro gli insorti islamisti per il secondo giorno nel nord del Paese.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia