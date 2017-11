BORSE EUROPA - Indici in modesto rialzo, occhi su M&A

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.280,43 0,6 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.389,3 0,39 1.316,39 STOXX BANCHE 204,16 0,5 194,21 STOXX OIL&GAS 371,5 -0,06 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 231,25 0,6 228,22 STOXX AUTO 527,27 1,32 481,95 STOXX TLC 301,47 -0,16 297,60 STOXX TECH 287,82 0,68 290,51 EDIMBURGO, 17 giugno (Reuters) - L'azionario europeo è in modesto rialzo questa mattina, sostenuto dalla speranza di nuovi merger nel settore sanitario e da un rimbalzo tecnico dopo i timori legati a tensioni geopolitiche che recentemente avevano fiaccato il mercato. Alle 10,25 italiane, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,39% a quota 1.389,3. Tra le singole piazze, Francoforte +0,82%, Parigi +0,51%, Londra +0,15%. Il comparto che performa meglio oggi è quello del turismo , +1,22%, dopo le perdite viste la scorsa settimana a seguito dell'acuirsi della crisi in Medioriente che ha fatto salire il prezzo del Brent. In evidenza anche il settore auto (+1,32%) dopo dati positivi sul mercato in Europa a maggio. I titoli in evidenza: * Il gruppo farmaceutico britannico Shire guadagna il 3,5% dopo la notizia Reuters secondo cui avrebbe assunto l'investment bank Citi come adviser in vista di un possibile takeover. * Alstom cede fino al 2% dopo che Siemens e Mitsubishi hanno anunciato ieri un progetto di alleanza con il gruppo francese che fa concorrenza all'offerta di General Electric. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia