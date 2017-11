Borse Europa viste in leggero rialzo, focus su Iraq

EDINBURGO, 17 giugno (Reuters) - Per l‘azionario europeo è attesa una apertura senza scossoni, con una tendenza al rialzo. Il mercato beneficia delle fusioni societarie in corso, ma le tensioni geopolitiche in Iraq e Ucraina trattengono gli investitori dagli acquisti più rischiosi.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 14 punti, pari a +0,2%, il tedesco DAX di 31 punti, +0,3%, e il francese CAC 40 di 12 punti, +0,3%.

Il FTSEUROFIRST 300 ha chiuso ieri a -0,42% a 1.383,95 punti, ritraendosi dai massimi da 6 anni e mezzo toccati la scorsa settimana.

