BORSE EUROPA - Indici in calo, pesa crisi Iraq

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.268,82 -0,43 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.387,86 -0,21 1.316,39 STOXX BANCHE 203,71 -0,56 194,21 STOXX OIL&GAS 373,84 0,19 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 229,93 -0,6 228,22 STOXX AUTO 518,8 -0,65 481,95 STOXX TLC 302,36 -0,94 297,60 STOXX TECH 286,36 0,02 290,51 PARIGI, 16 giugno (Reuters) - L'azionario europeo è debole questa mattina dopo le perdite registrate la scorsa settimana, appesantito dal montare delle tensioni in Iraq. Alle 10,45 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,21% a quota 1.387,86. Tra le singole piazze, Francoforte -0,24%, Parigi -0,35%, Londra -0,06%. I ribelli sunniti hanno occupato ieri Tal Afar, cittadina turcomanna nel nordovest dell'Iraq, dopo un'aspra battaglia, consolidando la posizione nel nord in un'offensiva che minaccia di smembrare il Paese. A mantenere cauti gli investitori anche il permanere delle tensioni in Ucraina e i sanguinosi disordini in Kenya. Tra i titoli in evidenza: * Il gruppo biotech svizzero Actelion schizza di quasi il 15% in controtendenza rispetto al mercato, dopo aver annunciato buone notizie sulla sperimentazione di un farmaco per il cuore. * La danese Vestas cede il 4,2% dopo l'abbassamento della raccomandazione da parte di Barclays. * Bnp Paribas sale dello 0,7%, dopo che il ministro delle Finanze francese ha rassicurato circa alcuni colloqui tra l'istituto di credito e le autorità Usa riguardo alla possibile multa. * Alstom guadagna lo 0,6% dopo che alcune fonti hanno fatto sapere che Siemens e Mitsubishi stanno mettendo a punto un'offerta congiunta per il gruppo francese.