BORSE EUROPA - Indici deboli, pesa timore rialzo tassi BoE

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.273,98 -0,31 3019 FTSEUROFIRST300 1.389,28 -0,2 1316,39 STOXX BANCHE 203,9 -0,61 194,21 STOXX OIL&GAS 373,51 1,19 335 STOXX ASSICURAZIONI 230,74 -0,74 228,22 STOXX AUTO 519,29 -1,27 481,95 STOXX TLC 305,02 -0,09 297,6 STOXX TECH 286,03 -0,42 290,51 LONDRA, 13 giugno (Reuters) - I titoli immobiliari britannici guidano l'azionario europeo in calo questa mattina, nel timore del mercato che la Bank of England decida di alzare i tassi. Ad appesantire il tono del mercato anche i timori che le violenze in Iraq possano far salire i prezzi del petrolio, una prospettiva che questa mattina indebolisce in particolare i titoli del comparto aereo. Il presidente Usa Barack Obama ha minacciato un intervento militare in Iraq contro i militanti sunniti che vogliono creare un loro stato in Iraq e in Siria. "Rimarrei corto sull'azionario europeo in questo momento", commenta Justin Haque, broker di Hobart Capital Markets. "Il mercato ha vissuto uno stato di grazia negli ultimi tempi, ma non mancano i segnali preoccupanti: In Iraq c'è la guerra e [il governatore della BoE Mark] Carney vuole alzare i tassi". Alle 10,35 italiane il FTSEurofirst 300 è in calo dello 0,2% a quota 1.389,28. Tra le varie piazze, Francoforte -0,52%, Parigi -0,36%, Londra -0,5% e Madrid -0,34%. I titoli in evidenza: * L'immobiliare britannica British Land e Land Securities perdono oltre il 3% dopo che il governatore della BoE ha detto che i tassi potrebbero salire prima di quanto i mercati si aspettano. * La compagnia aerea EasyJet e la società crocieristica Carnival cedono oltre l'1% mentre il futures sul Brent sale verso i 114 dlr al barile.