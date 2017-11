BORSE EUROPA - Indici stabili, sostegno da settore retail

INDICI ORE 9,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3303,01 -0,33 3019 FTSEUROFIRST300 1395,33 -0,2 1316,39 STOXX BANCHE 206,42 -0,76 194,21 STOXX OIL&GAS 366,35 -0,13 335 STOXX ASSICURAZIONI 233,32 -0,38 228,22 STOXX AUTO 525,13 -0,64 481,95 STOXX TLC 307,78 -0,68 297,6 STOXX TECH 286,99 -0,24 290,51 EDINBURGO, 11 giugno (Reuters) - Le borse europee hanno aperto poco variate sui livelli di ieri, consolidando i rialzi delle ultime settimane. A sostenere il mercato è il settore retail grazie ai rialzi della svedese Hennes & Mauritz e della rivale spagnola Inditex che hanno annunciato numeri migliori delle attese del mercato. Alle 9,30 italiane il FTSEurofirst 300 è in calo marginale dello -0,2% a 1.395,5. Tra le varie piazze, in apertura Francoforte cede 0,4%, Parigi sale di 0,5%, Londra arretra di 0,2% e Madrid perde lo 0,4%. I titoli in evidenza: Hennes & Mauritz ha riportato vendite in rialzo del 19% a maggio superando le attese degli analisti che, in media, vedevano un progresso dell'11,5%. La società ha spiegato che il dato di maggio è stato influenzato positivamente da effetti di calendario che valgono circa 3-4 punti percentuali e che questo effetto sarà compensato al contrario per analogo ammontare nel mese di giugno. Il fatturato netto del secondo trimestre fiscale del gruppo al netto dell'Iva è stato di 37,8 miliardi di corone, sopra le attese. L'utile netto della spagnola Inditex è calato del 7,3% nel primo trimestre ma con 406 milioni di euro ha superato le aspettative del mercato che indicava in media 383 milioni. Tra le cause della flessione, la più marcata in 5 anni, la forza dell'euro che ha pesato in alcuni mercati maggiormente profittevoli per il proprietario della catena Zara. Profit warning di Lufthansa che in avvio perde oltre 10%. La compagnia di bandiera tedesca ora si aspetta un utile operativo di circa un miliardo, dalla stima precedente di 1,3-1,5 miliardi e dice che c'è un andamento dei ricavi sia per traffico passeggeri che merci, inferiore alle attese. Ora, secondo il vettore tedesco, non sarà più possibile centrare i target di utili operativi indicati per il 2015: la stima è ora a 2 miliardi da 2,65 miliardi di euro. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia