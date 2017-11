Borse Europa viste in pausa oggi dopo entusiasmo per misure Bce

LONDRA, 10 giugno (Reuters) - I mercati azionari europei dovrebbero aprire sostanzialmente piatti o in calo, in pausa dopo tre giorni di rialzi per l‘entusiasmo innescato dalle misure di stimolo all‘economia annunciate dalla Bce la scorsa settimana.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in negativo di 12 punti, -0,2%, il tedesco DAX giù di 6 punti, -0,1%, e il francese CAC 40 in rialzo di 2 punti, invariato.

L‘indice FTSEUROFIRST 300 ha chiuso ieri in rialzo dello 0,38% a 1.393,71 punti.

L‘indice delle blue-chip dell‘area euro STOXX 50 ha archiviato la seduta ai massimi da settembre 2008, in rialzo per il terzo giorno consecutivo dopo il taglio dei tassi annunciato giovedì dalla Bce, accompagnato da una serie di misure per stimolare i prestiti e dalla intenzione di fare di più qualora dovesse essere necessario.

