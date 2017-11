BORSE EUROPA - Indici in modesto rialzo, guardano dati occupati Usa

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.209,9 0,1 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.347,0 0,14 1.316,39 STOXX BANCHE 205,91 0,34 194,21 STOXX OIL&GAS 341,03 0,46 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 229,89 -0,17 228,22 STOXX AUTO 531,74 0,65 481,95 STOXX TLC 292,81 -0,05 297,60 STOXX TECH 291,82 -0,24 290,51 LONDRA, 4 aprile (Reuters) - Azionario europeo in leggero rialzo questa mattina, con gli investitori che attendono i dati sull'occupazione Usa in giornata. Alle 10,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 0,14% a 1.347 punti. L'indice è salito per otto sedute consecutive, la serie positiva più lunga da ottobre 2013. Tra le singole piazze, Francoforte +0,24% Parigi +0,19%, Londra +0,41%. I dati Usa sugli occupati non agricoli sono in calendario alle 14,30 italiane e gli analisti si attendono che comincinoa asegnalare segni di ripresa. "Siamo piuttosto ottimisti sui payrolls", commenta un trader. A sostenere il mercato anche le recenti dichiarazioni dei numero uno di Fed e Bce, Janet Yellen e Mario Draghi, sulla necessità di mantenere poliktiche accomodanti sui tassi per ora. I titoli in evidenza: * La compagnia low-cost Easyjet guadagna l'1,3% dopo aver annunciato un incremento del 4,8% dei passeggeri in marzo. * Remy Cointreau guadagna quasi il 5% su speculazioni secondo cui Brown-Forman è intenzionato ad acquistarla. * Mr Bricolage schizza del 12% alla ripresa degli scambi dopo l'annuncio del bid da parte di Kingfisher . Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia