BORSE EUROPA-Positive in prima seduta trm2, bene minerari, industriali

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.176,77 0,48 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.338,29 0,36 1.316,39 STOXX BANCHE 201,86 0,97 194,21 STOXX OIL&GAS 336,73 0,08 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 227,53 0,55 228,22 STOXX AUTO 526,32 1,27 481,95 STOXX TLC 295,13 0,24 297,60 STOXX TECH 291,19 0,47 290,51 LONDRA, 1 aprile (Reuters) - Azionario europeo in rialzo questa mattina, nella prima seduta del secondo trimestre, sostenuto in particolate dai movimenti nel settore minerario e industriale. I mercati sono generalmente positivi nella prima seduta del mese, con gli operatori che aggiustano le loro posizioni in vista dell'attività a venire. Il produttore francese di turbine e treni Alstom (+4,5%) è tra i migliori del listino europeo dopo aver annunciato un deal per la vendita di una sua unità al gruppo tedesco di private equity Triton. A sostenere il mood del mercato anche il piano di BHP Billiton (+2,1%) di semplificare i suoi asset in portfolio, incluso il possibile spin-off di attività non redditizie. Alle 10,45 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 , guadagna lo 0,36% a 1.338,29 punti, aiutato anche dalle aspettative secondo cui le autorità Usa e cinesi continueranno a stimolare l'economia. Tra le singole piazze, Francoforte +0,43%, Parigi +0,59%, Londra +0,44%. Tra i titoli in evidenza: * La finlandese Metso schizza del 16% dopo un report secondo cui la britannica Weir (-2%) sarebbe interessata ad acquistarla. * La norvegese Opera Software guadagna oltre il 4% dopo aver annunciato di aver chiuso un accordo con una grossa internet company per l'uso dei suoi software. Opera non ha fatto menzione di quale sia la società né del valore dell'accordo.