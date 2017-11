BORSE EUROPA - Indici in aumento, verso seconda settimana rally

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3158,1 0,78 3019 FTSEUROFIRST300 1331,17 0,68 1316,39 STOXX BANCHE 197,62 0,65 194,21 STOXX OIL&GAS 336,2 0,47 335 STOXX ASSICURAZIONI 225,7 -0,69 228,22 STOXX AUTO 519,47 1,58 481,95 STOXX TLC 293,63 1,03 297,6 STOXX TECH 289,03 0,39 290,51 LONDRA, 28 marzo (Reuters) - Le borse europee hanno aperto in rialzo oggi e sembra che registreranno la seconda settimana positiva di fila, dopo la spinta arrivata ai titoli delle materie prime dai piani della Cina di incrementare gli investimenti. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,65% a 1.330,87 alle 10,45, +1,8% per la settimana. Con questo aumento l'indice arriva a guadagnare il 3,6% nelle ultime due settimane, ma è ancora sotto dell'1,6% rispetto ai massimi da cinque anni e mezzo di febbraio. I timori per la situazione geopolitica in Ucraina, il rallentamento della crescita cinese e la prospettiva che i tassi di interesse Usa potrebbero salire prima del previsto hanno fatto registrare un calo dell'1,3% dell'indice a marzo. Comunque in Cina i recenti dati sotto le attese hanno fatto dire al premier Li Keqiang che Pechino è pronta a sostenere l'economia in questa fase di raffreddamento e a fare investimenti infrastrutturali. A queste dichiarazioni l'indice STOXXEurope 600 delle materie prime, che quest'anno ha perso circa il 12%, ha reagito salendo dell'1,7%, migliore performance in Europa. I titoli minerari Rio Tinto e BHP Billiton guadagnano rispettivamente l'1,4% e lo 0,9%. Il listino delle blue chip Euro STOXX 50 guadagna lo 0,75% a 3.157,27. Nonostante la volatilità legata alla situazione ucraina, la banca austriaca Raiffeisen, che concentra oltre il 20% dei suoi ricavi in Russia, oggi guadagna comunque il 3%. Il solo settore in territorio negativo oggi è quello assicurativo, con Aviva, Legal & General, Standard Life e Prudential tutti in calo del 2-7%. Tra le singole piazze, Francoforte +0,98% Parigi +0,47%, Londra +0,52%. Tra gli altri titoli in evidenza: Danone subisce il più forte ribasso dell'indice CAC 40 e del settore agroalimentare in Europa, penalizzato da una nota di Barclays pessimista sui margini del gruppo francese. Le azioni del fornitore di carburante per navi danese OW Bunker balzano del 18% al debutto al Nasdaq OMX Copenaghen. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia