Borse Europa viste in calo sulla scia di Wall Street

PARIGI, 27 marzo (Reuters) - L‘azionario europeo è visto in calo oggi, interrompendo un andamento di recupero e muovendosi sulla scia del calo della Borsa Usa appesantita dalle vendite sui tecnologici.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in ribasso di 30-33 punti o 0,5%, vedono il tedesco DAX in calo di 34-38 punti (0,4%) e il francese CAC in flessione di 21 punti (0,5%).

Tra i tecnologici Usa, Facebook ha perso il 6,9% dopo aver annunciato l‘acquisto della Oculus VR Inc, un produttore di occhiali per giochi da realtà virtuale, per 2 miliardi di dollari. Forte calo anche per King Digital Entertainment Plc , produttore del popolare gioco “Candy Crush Saga”, al debutto di Borsa con un calo del 15,6% dopo una offerta iniziale da circa 6 miliardi di dollari.

Anche le tensioni tra Mosca e Occidente hanno pesato sul sentiment degli operatori. Usa e Ue sono d‘accordo per lavorare assieme nella preparazione di possibili più dure sanzioni economiche in reazione all‘intervento russo in Ucraina, anche nel settore dell‘energia.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia