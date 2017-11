BORSE EUROPA - Indici in positivo, sale fiducia in crescita Usa

INDICI ORE 10,12 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3121,94 0,82 3019 FTSEUROFIRST300 1318,54 0,59 1316,39 STOXX BANCHE 195,99 0,07 194,21 STOXX OIL&GAS 331,44 0,58 335 STOXX ASSICURAZIONI 226,65 0,94 228,22 STOXX AUTO 508,35 1,46 481,95 STOXX TLC 290,26 0,23 297,6 STOXX TECH 286,55 1,03 290,51 LONDRA, 26 marzo (Reuters) - Gli indici europei sono positivi oggi, grazie al crescente ottimismo sull'andamento dell'economia globale dopo che nuovi dati rassicuranti dagli Stati Uniti hanno alleviato i timori sulla velocità della ripresa. L'indice FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,59%,a 1318,54 punti, mentre il listino delle blue chip Euro STOXX 50 segna +0,82% a 3121,94. I mercati europei stanno seguendo le tracce delle borse asiatiche e di Wall Street, dove i dati sulla fiducia dei consumatori Usa e i prezzi degli immobili hanno contribuito al rialzo dei titoli. "I timori sul freddo, sulla Crimea e sulla Cina stanno calando, con l'effetto combinato della fine dell'inverno negli Usa, il minore peso sui mercati del conflitto in Crimea e le scommesse crescenti sullo stimolo economico in Cina", ha scritto in una nota Evan Lucas, market strategist di IG. "Questo significa che le borse continueranno a spingere verso l'alto nel breve termine, con gli Usa e la Cina soprattutto a guidare le reazioni di mercato: e i segnali di stabilità o di crescita sosterranno equity e commodity". Tra le singole piazze, Madrid registra +0,82%, Parigi +0,78%, Francoforte segna +1,1%, Londra +0,45%, Milano +0,49%. I titoli in evidenza: * Il gruppo assicurativo Legal & General guadagna quasi il 3% dopo il contratto stipulato con il fondo pensioni ICI. * Technicolor, gruppo specializzato in tecnologie per cinema e tv, guadagna quasi il 7% dopo la raccomdazione "buy" dei Kepler Cheuvreux. * Orpea, che gestisce case di riposo, cresce di oltre il 3% dopo aver registrato una crescita del 12,5% dei ricavi nel 2013. * La catena commerciale tedesca Metro perde quasi il 2,4% dopo che JP Morgan ha tagliato il price target da 28 a 24 euro, mantenendo il rating "underweight". * LLOYDS' cede il 4% circa sulla notizia di cessione di azioni del gruppo finanziario da parte del governo britannico. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia