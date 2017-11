Borse Europa attese in calo, pesa stima Pmi Cina

LONDRA, 24 marzo (Reuters) - L‘azionario europeo è visto in calo stamani in un avvio di settimana in cui potrebbero pesare i segnali di rallentamento dell‘economia cinese.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 34 punti, fino a -0,5%, il tedesco DAX in calo di 47 punti, ad un massimo di -0,5% e l‘indice francese CAC dovrebbe lasciare 38 punti, fino a -0,9%.

Il benchmark europeo FTSEurofirst 300 ha chiuso venerdì a +0,10%.

I mercati asiatici hanno cominciato a ritracciare dopo che la stima flash dell‘indice Pmi di Hsbc è scesa in marzo ai minimi da otto mesi.

