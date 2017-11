BORSE EUROPA - Borse europee al rialzo dopo mossa Turchia sui tassi

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3067,15 0,94 3019 FTSEUROFIRST300 1309,45 0,87 1316,39 STOXX BANCHE 200,64 1,3 194,21 STOXX OIL&GAS 322,79 0,49 335 STOXX ASSICURAZIONI 226,75 1,16 228,22 STOXX AUTO 489,04 0,87 481,95 STOXX TLC 296,35 1,27 297,6 STOXX TECH 279,65 1,48 290,51 LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo questa mattina dopo che la Turchia ha alzato tutti i tassi di interesse di riferimento per difendere la sua valuta. La banca centrale turca ha portato al 12% dal 7,75% il suo tasso overnight, con una mossa molto più decisa di quanto atteso e ora gli investitori ritengono che questo possa aiutare a contenere le recenti vendite sui mercati emergenti. "E' un passo nella giusta direzione", ha detto Richard Griffiths, della Berkeley Futures. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300, sale dello 0,88% a 1309,48 punti alle 10,00 italiane. Le blue chip europee dell'Euro STOXX 50 avanzano del 0,96% a quota 3067,96. Tra le singole piazze, Francoforte +1,12% Parigi +1,12%, Londra +0,87%, Madrid +1,44%. I titoli in evidenza: * A Parigi Gameloft perde l'11% con volumi sostenuti toccando il minimo da quattro mesi dopo che il produttore di videogiochi ha mancato i target sui ricavi per il 2013 per il ritardo nel lancio di alcuni nuovi giochi e per la forza dell'euro. * In Belgio, Galapagos sale del 4,8% ai massimi da maggio dello scorso anno e guida le mid cap dell'indice Bel Mid index, con i trader che citano Ubs che ha avviato la copertura della biotech con la raccomandazione "buy": il target è stato fissato a 21 euro per azione stimando che il gruppo possa dare notizie positive nei prossimi 12-24 mesi. * JP Morgan ha alzato la valutazione sul settore dei materiali da costruzione a "overweight" da "neutral", citando l'esposizione diversificata dei ricavi, una dipendenza relativamente minore verso la Cina e un elevato potenziale di rimbalzo degli utili. I titoli preferiti da JP Morgan in questo settore sono HeidelbergCement e Wolseley, oltre a Lafarge e CRH. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia