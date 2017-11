Borse europee viste in recupero dopo stretta monetaria in Turchia

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono attese cavalcare l‘onda di ottimismo che si è diffuso nei mercati dopo la decisione della banca centrale turca di aumentare il costo del denaro.

Il Ftse 100 britannico è visto in rialzo di 43-48 punti, o a +0,7%. Il Dax tedesco in rialzo di 86-96 punti (1%) e il Cac40 francese in aumento di 36-39 punti, 0,9%.

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dello 0,58%.

