Borse europee viste stabili in apertura

LONDRA, 28 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire stabili intorno al minimo a un mese perché gli investitori sono riluttanti a scommettere su di rimbalzo preoccupati per la politica economica Usa, vista in futuro più restrittiva con conseguenze per le economie dei paesi emergenti

Ci sono aspettative che la Fed possa tagliare di 10 miliardi di dollari gli acquisti mensili di titoli, sebbene c‘è chi si aspetta che, a causa del rallentamento nelle economie dei paesi emergenti, la banca centrale preferisca rinviare una tale decisione.

I mercati guardano anche all‘andamento della lira turca in attesa della riunione di emergenza della banca centrale, la cui convocazione ha permesso ieri al cambio di recuperare dai minimi.

Il Ftse 100 britannico è visto piatto in apertura, il Dax tedesco in rialzo tra i 5 e gli 8 punti (0,09%) e il Cac40 francese in recupero fra i 12 e i 14 punti, 0,3%.

