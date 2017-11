BORSE EUROPA - Indici in ribasso, si teme per mercati emergenti

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.016,02 -0,37 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.291,06 -0,79 1.316,39 STOXX BANCHE 195,51 -0,95 194,21 STOXX OIL&GAS 322,10 -2,11 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 218,73 -1,34 228,22 STOXX AUTO 478,49 -0,83 481,95 STOXX TLC 291,38 -2,18 297,60 STOXX TECH 276,37 0,61 290,51 PARIGI, 27 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è in ribasso questa mattina, dopo le pesanti vendite registrate la scorsa settimana, appesantito dai timori sulla crescita cinese e dalla volatilità delle valute nei mercati emergenti. Con la Fed che questa settimana dovrebbe mantenere il suo annunciato programma di riduzione degli stimoli all'economia, gli investitori, in vista di ulteriori turbolenze nei mercati emergenti, stanno chiudendo posizioni sui titoli europei più esposti in quelle regioni. Nell'incontro del board in calendario per domani e dopo, la banca centrale americana dovrebbe annunciare il taglio di altri 10 mld di dollari dell'ammontare dei suoi acquisti mensili di bond. Alle 10,15 italiane il FTSEurofirst 300 cede lo 0,79% a 1.291,06 punti, un livello che non si registrava da dicembre. L'indice paneuropeo ha perso quasi il 4% in tre sedute. Tra le singole piazze, alla stessa ora Francoforte -0,48%, Parigi -0,39%, Londra -1,15%. I titoli in evidenza: * Il gigante britannico dell'energia BG segna un tonfo del 12% dopo aver annunciato che la produzione quest'anno e il prossimo calerà oltre le attese. * Vodafone perde il 5,7% dopo che l'operatore mobile statunitense AT&T ha fatto sapere che non intende rilevare il gruppo inglese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia