RPT-BORSE EUROPA-Indici ritracciano da massimi,deboli bancari,minerari

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3.148,99 -0,16 3.109,00 FTSEUROFIRST300 1.344,43 -0,04 1.316,39 STOXX BANCHE 205,49 -0,73 194,21 STOXX OIL&GAS 339,34 -0,09 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 233,18 -0,25 228,22 STOXX AUTO 504,39 -0,38 481,95 STOXX TLC 306,87 -0,29 297,60 STOXX TECH 286,98 +0,30 290,51 LONDRA, 20 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo ritraccia dai massimi degli ultimi 5 anni e mezzo questa mattina, con il settore bancario sotto pressione dopo che Deutsche Bank ha registrato, a sorpresa, una perdita pre-tasse nel quarto trimestre, mentre i titoli minerari sono in calo dopo dati che indicano un rallentamento della crescita cinese. Scambi destinati a rimanere sottili oggi sulle piazze europee, con i mercati Usa chiusi oggi per il Martin Luther King Day. Tra i singoli indici, Francoforte -0,4%, Parigi -0,05%, Londra -0,07%, Madrid -0,13%. I temi in evidenza oggi: Deutsche Bank cede il 4,2% dopo aver riportato perdite per 1,15 miliardi di euro a causa dei pesanti costi sopportati per ristrutturazione e dispute legali. Deutsche Bank ha anche avvertito che il 2014 potrebbe essere un nuovo anno di sfide e cambiamenti per l'istituto. Lo STOXX Europe 600 del comparto bancario perde lo 0,73%, il peggiore tra gli indici europei di settore, pesando sul FTSEurofirst 300, -0,04% alle 10,30 italiane a 1.316,39 punti. L'indice aveva chiuso ai massimi degli ultimi 5 anni e mezzo venerdì. L'indice del settore minerario europeo perde lo 0,8% dopo che in Cina la crescita ha rallentato al 7,7% nell'ultimo trimestre del 2013 dal 7,8% del trimestre precedente. Secondo alcuni analisti l'economia cinese, maggior consumatore mondiale di metalli, continuerà a frenare quest'anno..