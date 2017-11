RPT-Borse europee attese in rialzo, occhi su dati lavoro Usa

(Corregge refuso)

PARIGI, 6 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo in avvio di seduta dopo quattro giorni consecutivi di ribassi, con gli investitori in attesa dei dati mensili sugli occupati Usa che potrebbero dare un‘indicazione sui tempi del piano della Fed di ridurre gli stimoli monetari.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di 2-4 punti, pari a +0,06%, che il DAX salga di 4-11 punti, fino a +0,12%, e che il CAC 40 parta con un progresso di 4-7 punti, pari a +0,17%.

I mercati europei sono scesi ieri, con l‘indice FTSEurofirst 300 scivolato dell‘1% sui minimi da sette settimane, dopo che i dati migliori del previsto sul Pil Usa hanno alimentato le attese di un imminente avvio del taglio agli acquisti di bond pianificato dalla Fed.

