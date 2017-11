BORSE EUROPA - Indici poco mossi, focus su dati macro Usa

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.024,16 +0,34 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.281,05 +0,02 1.133,96 STOXX BANCHE 188,37 -0,83 163,19 STOXX OIL&GAS 326,93 -0,02 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 216,93 -0,08 177,11 STOXX AUTO 470,53 +0,65 351,07 STOXX TLC 287,83 +0,10 225,36 STOXX TECH 284,94 +0,56 229,37 LONDRA, 4 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse in mattinata, dopo aver toccato ieri i minimi di chiusura di sei settimane. Sul mercato prevale la cautela in una giornata ricca di indicatori macro che potrebbero fornire indicazioni sulla tempistica delle probabili mosse della Federal Reserve per ridurre il programma di stimoli. L'attenzione sarà rivolta in particolare agli Usa - dove sono in calendario i dati Adp sull'occupazione del settore privato, l'indice Ism non manifatturiero e le vendite di nuove case - con gli investitori in cerca di indizi sulla lettura degli occupati non agricoli che sarà diffusa venerdì. Il 18 dicembre è poi in agenda l'annuncio della Fed sui tassi di interesse ed eventuali modifiche alle operazioni di acquisto di asset. Intorno alle 10,15 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è sostanzialmente piatto. Francoforte guadagna lo 0,2%, Parigi lo 0,4% e Londra è stabile. Di seguito i titoli in evidenza oggi: * BANK OF IRELAND cede quasi il 2% dopo l'annuncio di piani per un aumento di capitale da 580 milioni di euro nell'ambito di un'operazione volta a rimborsare allo stato 1,8 miliardi di euro. * STANDARD CHARTERED lascia sul terreno il 5,8% dopo che il gruppo ha preannunciato ricavi probabilmente piatti nel 2013. * La società biotech danese GENMAB perde il 2,7% sulla scia dell'avvio di copertura con rating "sell" da parte di Goldman Sachs. * Sale invece il gruppo francese di hotel ACCOR promosso da Ubs a "buy" da "neutral" grazie a prospettive di ricavi più forti del previsto. * La società di software britannica SAGE balza dell'8,6% sulla scia di una crescita dei ricavi organici raddoppiata negli ultimi 12 mesi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia