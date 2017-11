Borse europee attese in moderato rialzo dopo accordo su governo Germania

PARIGI, 27 novembre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire attorno alla parità o in lieve rialzo. A indurre gli investitori a invertire il senso di marcia delle ultime sedute è l‘accordo fra Cdu-Csu e Spd in Germania per la formazione di un governo di grande coalizione.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l‘indice FTSE 100 aprirà tra invariato e in calo di 4 punti (-0,1%), il DAX tedesco esordirà in rialzo di 23-25 punti (+0,3%) e il CAC 40 francese avanzerà di 9-10 punti (+0,2%).

Ieri, l‘indice FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta con un ribasso dello 0,63%, a 1.294,03 punti.

