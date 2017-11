BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, in luce Novartis su buyback

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.050,89 +0,22% 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.298,47 +0,22% 1.133,96 STOXX BANCHE 189,78 +0,25% 163,19 STOXX OIL&GAS 336,09 +0,27% 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 219,76 +0,02% 177,11 STOXX AUTO 470,95 +0,57% 351,07 STOXX TLC 292,37 +0,13% 225,36 STOXX TECH 283,07 +0,61% 229,37 LONDRA, 22 novembre (Reuters) - Borse europee in rialzo dopo i progressi registrati dalle borse Usa e asiatiche; in luce Novartis che ha annunciato un buyback da 5 miliardi di dollari. Intorno alle 10,50 il FTSEurofirst 300 sale dello 0,2% circa, come l'Eurostoxx 50. Poco mosse Londra e Francoforte, in lieve rialzo la borsa di Parigi. L'indice Dow Jones ha chiuso ieri per la prima volta sopra la soglia psicologica di 16.000 punti, mentre la borsa di Tokyo ha consolidato il rialzo della vigilia sui massimi da sei mesi sulla scia di dati confortanti sul mercato del lavoro Usa e su un'inflazione debole. A contribuire al sentiment positivo dei mercati sono anche le parole del presidente della Fed di St. Louis James Bullard, membro del Fomc, che ieri sera ha detto che i dati sull'inflazione hanno dato alla banca centrale un po' di margine di manovra per mantenere una politica accomodante. Dopo le previsioni ottimistiche pubblicate da Goldman Sachs questa settimana, oggi è il turno di Ubs che prevede una prosecuzione dell'intonazione positiva del mercato anche nel 2014 grazie a una ripresa della redditività delle azionde e a un recupero generale dell'economia. Intanto, l'indice sulla volatilità del mercato europeo Euro STOXX 50 Volatility Index segna un calo del 3,6% portandosi sui livelli che non vedeva dall'inizio del 2007: una ulteriore indicazione della crescente fiducia degli investitori sulla stabilizzazione delle condizioni economiche. I titoli in evidenza: * Sale di oltre il 2% Novartis che ha annunciato, nel giorno dell'investor day, un piano biennale di buyback da 5 miliardi di dollari. * Nel settore farmaceutico in rialzo anche il gruppo tedesco Stada dopo che Ubs ha inserito il titolo nella sua 'Most Preferred List'. * In luce con un rialzo di quasi il 5% l'editore britannico Future che ha preannunciato un incremento dell'utile annuale grazie a una forta crescita dei ricavi digitali e della pubblicità online. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia