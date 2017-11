BORSE EUROPA - Indici poco mossi, focus su Fed e dati Usa

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.052,23 +0,10% 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.296,26 +0,03% 1.133,96 STOXX BANCHE 189,15 +0,14% 163,19 STOXX OIL&GAS 335,14 +0,15% 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 219,54 +0,06% 177,11 STOXX AUTO 470,53 +0,26% 351,07 STOXX TLC 291,32 -0,63% 225,36 STOXX TECH 281,16 -0,15% 229,37 LONDRA, 20 novembre (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse in avvio di seduta, penalizzate dalla chiusura debole di Wall Street ieri e dei mercati asiatici e dai timori legati ai risultati societari che spingono gli investitori verso una maggiore cautela. La stagione delle trimestrali ha deluso gli investitori. I dati StarMine evidenziano che il 49% delle aziende dello STOXX Europa 600 non ha centrato le stime e il 63% dei ricavi è al di sotto delle attese rispetto al 42% e al 43% rispettivamente del trimestre precedente. Intorno ale 10,00 l'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 è piatto, l'Euro STOXX 50 sale dello 0,15%. Tra le singole borse Londra perde lo 0,08%, Parigi e Francoforte piatte. L'attenzione degli investitori è focalizzato sui dati Usa, che includono le vendite al dettaglio alle 14,30 e le minute della Fed relative all'ultima riunione di ottobre alle 20,00. Ieri il presidente della Fed, Ben Bernanke, ha detto che la banca centrale manterrà la politica monetaria ultra accomodante per tutto il tempo necessario. * ThyssenKrupp perde l'1,6% dopo l'annuncio del rinvio dei risultati annuali perché i negoziati per la cessione di un'accaieria negli Stati Uniti sono entrati nella fase finale. * TF1 balza di oltre il 6% a seguito della qualificazione della Francia alla Coppa del mondo il prossimo anno in Brasile, le cui principali partite saranno trasmesse dall'emittente televisiva. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia