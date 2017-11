BORSE EUROPA-Indici deboli in attesa Zew,focus mercato su valutazioni

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.065,66 -0,51% 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.298,97 -0,40% 1.133,96 STOXX BANCHE 190,25 -0,47% 163,19 STOXX OIL&GAS 335,13 -0,41% 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 220,43 -0,12% 177,11 STOXX AUTO 469,15 -0,24% 351,07 STOXX TLC 293,66 -0,58% 225,36 STOXX TECH 282,86 -0,17% 229,37 LONDRA, 19 novembre (Reuters) - Le borse europee sono in calo dopo che i commenti dell'investitore miliardario Carl Ichan sulle prospettive del mercato azionario e il ritracciamento di Wall Street hanno incoraggiato le prese di profitto dopo che ieri l'indice Dax tedesco ha toccato i massimi storici. Icahn, intervenendo ieri al Reuters Investment Outlook Summit, ha detto che il mercato azionario potrebbe vedere un "forte calo", perché gli utili in molte società sono alimentati più dal basso costo dei finanziamenti che dagli sforzi del management per migliorare i risultati. Nonostante i commenti si riferiscano principalmente al mercato Usa, le parole di Icahn hanno spostato il focus degli investitori sui fondamentali delle società a livello globale. Sul fronte macro il mercato attende per le 11,00 l'indice Zew sul sentiment dell'economia tedesca, visto dagli analisti in ulteriore salita nel mese di novembre, a 54,0 punti dai 52,8 di ottobre, a sua volta il livello più alto dall'aprile del 2010. Alle 10,15 l'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,40%, l'Euro STOXX 50 lo 0,5%. Tra le singole borse Londra perde lo 0,5%, Parigi perde lo 0,66% e Francoforte lo 0,33%. Negli ultimi cinque mesi il FTSEurofirst 300 ha guadagnato il 17% spinto da un miglioramento del quadro macro in Europa e dalla forte liquidità fornita dalle banche centrali. Secondo Citigroup questi due elementi continueranno a sostenere il rally anche se le società sono vulnerabili a possibili downgrade. I titoli in evidenza: * I bancari della zona euro sono tra i più venduti con BNP Paribas, CREDIT AGRICOLE e BANCO SANTANDER in calo di circa l'1%. * Il settore auto limita il calo allo 0,2% i dati sulle immatricolazioni di ottobre da cui emerge un altro segnale positivio per il comparto in un mercato che sembra consolidare una mini-ripresa.. Tra le singole società DAIMLER ha finalizzato l'accordo per l'acquisto del 12% del gruppo cinese BAIC Motor, dopo il via libera del governo cinese all'operazione. Il titolo cede lo 0,7% circa. * Il gruppo alimentare e chimico olandese DSM balza di oltre il 3% dopo l'annuncio dello spin-off della divisione farmaceutica nell'ambito di un accordo da 2,6 miliardi di dollari con la società di private equity JLL. * INTERTEK società britannica specializzata nei test di qualità e sicurezza scivola di quasi 5% dopo avere detto che i segnali di debolezza del business registrati nel primo semestre si stanno confermando anche nella seconda parte dell'anno. * EASYJET balza del 6% circa sulla scia degli ottimi risultati (l'utile lordo annuale è cresciuto del 51%) e del dividendo straordinario che sarà distribuito agli azionisti. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia