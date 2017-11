Borse europee viste in lieve rialzo, attesa per incontro Bce

PARIGI, 6 novembre (Reuters) - Si prospetta un avvio di seduta in lieve rialzo per le borse europee, anche se gli indici dovrebbero poi mantenersi all‘interno di uno stretto range, con l‘incertezza in vista della riunione della Bce di domani che frena i guadagni.

L‘azionario europeo ha registrato un rally nelle ultime quattro settimane, sostenuto anche dalle aspettative che la politica monetaria di Bce e Fed resti accomodante per un certo periodo.

Il recente debole dato sull‘inflazione ha alimentato le speculazioni su un possibile ulteriore taglio dei tassi da parte della Bce, anche se tutti i 23 trader, meno uno, intervistati da Reuters si aspettano che la Bce lasci i tassi invariati allo 0,5%.

Gli spreadbetter finanziari suggeriscono che il FTSE londinese apra in rialzo di 7-11 punti (fino a +0,16%), che il Dax tedesco avanzi di 21-31 punti (fino a +0,34%) e il CAC 40 francese di 10-12 punti (fino a +0,28%).

Ieri l‘indice FTSEurofirst 300 ha archiviato la seduta in calo dello 0,16%.

