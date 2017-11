BORSE EUROPA - Indici piatti in tarda mattinata dopo nuovi record

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.053,48 -0,25% 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.294,26 +0,05% 1.133,96 STOXX BANCHE 190,95 -0,61% 163,19 STOXX OIL&GAS 338,62 +0,20% 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 217,74 -0,66% 177,11 STOXX AUTO 458,19 -0,62% 351,07 STOXX TLC 295,12 -0,25% 225,36 STOXX TECH 277,24 -0,17% 229,37 LONDRA, 5 novembre (Reuters) - Le bluechip del vecchio continente si muovono in tarda mattinata sui livelli della chiusura precedente dopo aver brevemente toccato il nuovo record degli ultimi cinque anni per la terza volta da una settimana a questa parte. "Siamo in una situazione di lieve 'ipercomprato' ma la tendenza al rialzo resta intatta" osserva Petra Kerssenbrock, analista tecnica Commerzbank. A monte della tenuta del mercato la prospettiva di ulteriori provvedimenti espansivi da parte della Banca centrale europea, il cui consiglio sui tassi è in agenda dopodomani, unitamente alle ultime dichiarazioni 'dovish' da parte di diversi esponenti di Federal Reserve. Intorno alle 10,10 l'indice FTSEurofirst 300 risale di 0,02% e l'Eurostoxx 50 cede 0,26%. Tra le singole piazze Londra arretra di 0,08%, Parigi di 0,12% e Francoforte di 0,09%. I titoli in evidenza: * Debole la svizzera Holcim, primo produttore di cemento per valore di mercato, il cui titolo cede 1% dopo l'annuncio che il fatturato 2013 difficilmente raggiungerà quello dell'anno scorso a causa del detrioramento della domanda in America settentrionale e latina, in Africa e in Medioriente. * Arretra di circa mezzo punto percentuale Deutsche Bank dopo la notizia di ieri che il co-chief executive Juergen Fitschen è stato inserito nella lista degli indagati nel procedimento per il tracollo dell'impero media Kirch. * Balza di quasi 5% Beierdorf nel giorno della trimestrale migliore delle attese. Il gruppo ha inoltre rivisto al rialzo la guidance dopo aver anticipato già ieri sera un miglioramento delle stime di fatturato e profitti grazie al +7% delle vendite nei primi nove mesi. * Recupera circa 2% Marks & Spencer : i tre mesi al 30 settembre scorso hanno fatto registrare il nono trimestre consecutivo di calo del giro d'affari del settore abbigliamento compensato in parte dalla tenuta del comparto alimentari. * Cede oltre 5% Rsa. La compagnia assicurativa ha detto che una sintesi di condizioni meteorologiche avverse sui mercati 'core' nel corso del 2013 ha comportato perdite decisamente superiori alle attese e la previsione di 'roe' per l'intero esercizio è inferiore a 10%. * Arretra di quasi 4% Bmw, che prevede un deterioramento dell'utile operativo nel settore auto a causa degli elevati costi della nuova tecnologia e della politica di sconto sui mercati 'core' europei. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia