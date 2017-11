Borse europee viste in calo dopo che Fed ha smorzato speranze su stimolo

LONDRA, 31 ottobre (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in calo in apertura dopo che la Fed ha adottato un tono più aggressivo di quello previsto dal mercato, smorzando le attese perché lo stimolo monetario prosegua anche nel nuovo anno.

La Fed ha mantenuto invariato il suo programma di acquisto di bond da 85 miliardi al mese, come ampiamente previsto dai mercati, ma l‘istituto centrale non è parso così preoccupato per lo stato di salute dell‘economia come alcuni avevano anticipato, e ha eliminato dal suo report un riferimento a condizioni finanziarie più diffici.

Gli spreadbetter finanziari indicano un avvio in calo intorno allo 0,3% per Londra, per il Dax dello 0,5% e per Parigi dello 0,4%.

Ieri l‘indice FTSeurofirst 300 ha chiuso in calo dello 0,04%.

- Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia