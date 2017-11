Borse europee attese aprire in lieve rialzo

LONDRA, 27 settembre (Reuters) - Si prospetta un avvio di seduta in lieve rialzo per le borse europee, mentre le incertezze legate alle discussioni sul bilancio e il debito Usa dovrebbero mantenere gli indici in un range ristretto.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico apra in rialzo di 6 punti (+0,1%), che il DAX tedesco avanzi di 7-8 punti (+0,1%) e il CAC 40 francese di 5-6 punti (+0,1%).

Sulla scia della decisione della Fed dello scorso 18 settembre di mantenere il programma di stimolo all‘economia, le borse a livello globale hanno messo a segno importanti rialzi.

Tuttavia l‘impasse a Washington è servita come spunto per le prese di beneficio dopo il recente rally.

Ieri il benchmark europeo FTSEurofirst 300 ha chiuso sostanzialmente invariato.

