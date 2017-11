Borse europee attese deboli su impasse budget Usa

LONDRA, 26 settembre (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in moderato calo, perdendo terreno per la quarta volta nelle ultime cinque sedute sui timori per l‘impasse sul bilancio a Washington e l‘incombente battaglia sul tetto del debito Usa.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico apra in ribasso di 8-9 punti (-0,1%), il DAX tedesco ceda 3-8 punti (-0,1%) e il CAC 40 francese arretri di 6-8 punti (-0,2%).

Ieri il benchmark europeo FTSEurofirst 300 ha chiuso in calo dello 0,1%.

A Wall Street il Dow Jones ha perso lo 0,4%, l‘S&P 500 lo 0,27% e il Nasdad lo 0,19%.

