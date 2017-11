BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, ma lontano da recenti picchi

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.913,90 +0,25 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.257,86 +0,14 1.133,96 STOXX BANCHE 186,07 -0,23 163,19 STOXX OIL&GAS 323,91 +0,49 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 203,71 +0,32 177,11 STOXX AUTO 446,19 +0,68 351,07 STOXX TLC 268,48 +0,37 225,36 STOXX TECH 259,56 +0,65 229,37 LONDRA, 24 settembre (Reuters) - Avvio in moderato rialzo per l'azionario europeo, reduce da due sedute consecutive di perdite. A sostenere gli indici i segnali di ripresa dell'attività di M&A nelle tlc, dopo l'accordo tra Telefonica e i soci italiani di Telco per rafforzare la partecipazione della società spagnola in Telecom Italia. L'incertezza rispetto i tempi di una riduzione del programma di stimolo monetario della Federal Reserve limitano tuttavia i guadagni degli indici, che restano distanti dai picchi da cinque anni segnati la scorsa settimana, dopo la conferma a sorpresa degli aiuti all'economia. Intorno alle 9,50 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,1%. Tra le singole piazze Londra sale dello 0,1%, Francoforte avanza dello 0,23% e Parigi guadagna lo 0,35%. Dopo l'inattesa conferma dell'attuale entità del piano di acquisto asset la scorsa settimana, il presidente della Fed di New York William Dudley, ritenuto molto vicino al governatore Ben Bernanke, ha sottolineato come una 'timeline' per la riduzione degli acquisti di bond sia ancora in campo. Dudley, d'altra parte, ha anche rimarcato come prima di dare via libera a un allentamento del programma intende osservare un miglioramento più marcato del mercato del lavoro. Intervenendo a un altro evento, il presidente della Fed di Dallas Richard Fisher ha sottolineato come l'istituto centrale americano abbia intaccato la propria credibilità, spiegando inoltre di aver chiesto ai colleghi di approvare una riduzione di 10 miliardi degli acquisti di bond, che attualmente procedono al ritmo di 85 miliardi di dollari al mese, nel meeting di politica monetaria della scorsa settimana. I titoli in evidenza: * La società francese attiva nel biomedicale CARMAT balza del 16% dopo il via libera dell'autorità competente all'utilizzo in tre strutture della prima protesi cardiaca interamente artificiale. * Cede lo 0,75% il titolo TELEFONICA, dopo l'accordo con i soci italiani di Telco per rafforzare per rafforzare la propria partecipazione nella holding di controllo del Telecom Italia, che invece guadagna il 3% circa . * AIR FRANCE-KLM sale dello 0,29%, dopo il rinvio della decisione sull'eventuale aumento della sua partecipazione in Alitalia. La compagnia franco olandese chiede più tempo per conoscere i dettagli della situazione finanziaria del partner italiano. * NOKIA sale dell'1,40% dopo la decisione preliminare della International Trade Commission statunitense, che ha riconosciuto le ragioni della casa finlandese nei confronti di Htc per quanto riguarda la disputa su due brevetti riguardanti smartphone e tablet. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia