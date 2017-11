BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, aiutano Pmi, pesano attese Fed

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.807,22 +0,21 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.263,99 +0,12 1.133,96 STOXX BANCHE 188,02 +0,17 163,19 STOXX OIL&GAS 325,46 -0,16 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 205,30 +0,55 177,11 STOXX AUTO 449,09 +0,86 351,07 STOXX TLC 269,19 +0,73 225,36 STOXX TECH 279,72 -0,15 229,37 PARIGI, 23 settembre (Reuters) - Le borse europee sono in leggero rialzo dopo una partenza debole, sostenute dalla rielezione in Germania di Angela Merkel e dagli ultimi dati macro europei, nonostante i timori di un taglio del piano di stimolo all'economia della Fed. Intorno alle 10,40 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,12%. Tra le singole piazze Londra -0,06%, Francoforte +0,19%, Parigi +0,26% circa. Angela Merkel ha trionfato nelle elezioni in Germania per il nuovo Bundestag ma la sua coalizione di conservatori ha mancato di poco la soglia per avere l'autosufficienza e ora dovrà convincere i rivali del centro-sinistra ad entrare in un governo di grande coalizione. "La sua rielezione è un segno di stabilità politica e i mercati amano la stabilità. E' un rischio in meno di cui preoccuparsi", dice David Thebault di Global Equities. "Il consenso ricevuto le darà anche spazio di manovra e si spera che l'Europa sposti la sua attenzione dall'austerità alle misure di stimolo. Stiamo uscendo dalla crisi del debito. Quello di cui abbiamo bisogno sono misure per incentivare i consumi", aggiunge Thebault. Sul fronte dei dati macro, le imprese della zona euro hanno visto in settembre una crescita maggiore delle attese, grazie all'affluire di ordini al ritmo più consistente in oltre due anni, fornendo nuovi segni di una ripresa economica. I titoli in evidenza: * INFINEON in rialzo tra i migliori dell'indice DAX, dopo che il responsabile finanziario del gruppo ha detto che la società potrebbe battere le previsioni. * La società belga del settore biotech ABLYNX balza di oltre il 10%, dopo aver firmato un accordo di licenza con la società Usa AbbVie del valore di 840 milioni di dollari su un farmaco sperimentale. * NATIONAL GRID in ribasso dopo la decisione di Ubs di tagliare il rating delle utility UK a "neutral" da "buy". (Tradotto da Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com,+39 02 66129431, Reuters messaging: stefano.rebaudo.reuters.com@reuters.net) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia