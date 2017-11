Borse europee attese contrastate dopo voto in Germania

PARIGI, 23 settembre (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio contrastato, con Francoforte pronta a guadagnare terreno dopo la rielezione di Angela Merkel.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l‘indice FTSE 100 britannico aprirà in calo di 15 punti, lo 0,2%, il DAX tedesco partirà in rialzo di 7 punti, lo 0,1%, il CAC 40 francese in calo di 8 punti, lo 0,2%.

Domenica Angela Merkel ha ottenuto una vittoria personale alle elezioni tedesche, anche se i conservatori sembrano non avere i voti necessari per governare da soli e sono quindi obbligati a chiedere il sostegno dei rivali di sinistra per formare una coalizione di governo.

“La sua rielezione è un segno di stabilità politica e i mercati amano la stabilità. E’ un rischio in meno di cui preoccuparsi”, dice David Thebault di Global Equities.

I mercati giapponesi sono chiusi per festività.

