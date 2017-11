BORSE EUROPA - Indici poco sotto massimi, visto modesto 'tapering' Fed

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.900,69 0,34 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.256,30 0,29 1.133,96 STOXX BANCHE 187,36 0,81 163,19 STOXX OIL&GAS 324,27 -0,12 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 206,26 0,25 177,11 STOXX AUTO 442,91 0,26 351,07 STOXX TLC 268,01 0,05 225,36 STOXX TECH 278,19 0,66 229,37 LONDRA, 18 settembre (Reuters) - Azionario europeo sulle posizioni, poco al di sotto del record degli ultimi cinque anni, in un mercato che scommette su un intervento molto graduale e calibrato da parte di Federal Reserve nella riduzione del programma di 'quantitative easing'. Il verdetto della banca centrale Usa arriverà a mercati europei chiusi ma è ormai una settimana che domina incontrastato le aspettative dei mercati finanziari. Gli investitori scommettono su una riduzione moderata - secondo l'ultimo sondaggio Reuters nell'ordine di grandezza dei 10 miliardi di dollari sul totale mensile di 85 - degli acquisti di titoli di Stato e titoli garantiti da mutui da parte della banca guidata da Ben Bernanke. A fotografare il clima di relativa tranquillità, l'indicatore sulla volatilità resta prossimo ai minimi storici, pur a fronte della prospettiva di una graduale inversione di rotta da parte delle principali banche centrali. Secondo l'analista Deutsche Bank Jim Reid il panorama macro, per quanto in miglioramento, non è ancora abbastanza solido perché Federal Reserve acceleri nella rimozione delle misure ultra-espansive di politica monetaria. Intorno alle 10,15 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 risale di 0,3%, mentre tra le singole piazze fa +0,15% Londra, +0,24% Francoforte e +0,22% Parigi . I titoli in evidenza: * In calo di oltre 1% Bnp Paribas : il governo belga, scrivono oggi due quotidiani finanziari da Bruxelles, starebbe valutando di dismettere una parte della propria quota di 10,3% nell'istituto francese per riportare il debito pubblico entro il 100% del Pil. * Inditex, controllante di Zara e prima catena di abbigliamento al mondo, viaggia in rialzo di circa 0,5% dopo la diffusione dei risultati del primo semestre lievemente migliori delle attese, correlata dalla guidance moderatamente ottimista sul terzo trimestre. * Arretra di mezzo punto il titolo Deutsche Bank : l'istituto intende cedere tramite 'bookbuilding' accelerato una quota nella società britannica Crest Nicholson, attiva nel settore edile, in modo da ridurre la propria partecipazione a circa 9%. * Denaro su Peugeot, che secondo 'Les Echos' ha incaricato due banche d'affari di studiare una possibile alleanza sul mercato dei capitali con in partner cinese Dongfeng. * In lieve rialzo Bayer : per il quotidiano 'Rheinische Post', che cita fonti dopo un incontro societario di ieri, il gruppo ha un piano di esuberi di 700 - di cui 180 in Germania - nei prossimi quattro anni per la divisione MaterialScience. * Pesante Lanxess, in calo di circa 2,5%. Il primo produttore mondiale di gomma sintetica per pneumatici ha annunciato ieri sera un piano di tagli dei costi da 100 milioni l'anno a partire dal 2015 in modo da far fronte alla debolezza della domanda. * Brilla Nokia, con un progresso superiore a 2% dopo la promozione da parte di Credit Suisse di cui indirettamente beneficia l'intero comparto dei tecnologici. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia