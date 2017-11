BORSE EUROPA - Indici in flessione con calo settore auto

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.880,33 -0,49 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.253,33 -0,4 1.133,96 STOXX BANCHE 185,39 -1,07 163,19 STOXX OIL&GAS 325,30 -0,68 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 205,99 -0,29 177,11 STOXX AUTO 441,04 -1,54 351,07 STOXX TLC 268,42 -0,47 225,36 STOXX TECH 276,45 -0,69 229,37 LONDRA, 17 settembre (Reuters) - Le vendite in calo in Europa stanno colpendo i produttori di auto e spingendo le borse europee in territorio negativo anche se i titoli non si allontanano molto dal massimo di cinque anni raggiunto ieri. L'attenzione è concentrata sulla riunione di due giorni della Federal Reserve che, secondo le attese, dovrebbe dare il via a un rallentamento dello stimolo monetario di circa 10 miliardi. Intorno alle 10,15 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,49% dopo aver raggiunto ieri il massimo da giugno 2008. Londra perde lo 0,34%, Francoforte lo 0,27% e Parigi lo 0,45%. "C'è il timore che (la riduzione del programma di stimolo della Fed) possa essere maggiore delle attese - non è così inusuale vedere un po' di cautela alla vigilia del vertice Fed", spiega David Jones, capo strategist mercati a Ig. I titoli in evidenza: * La tedesca CONTINENTAL, che produce anche pneumatici, registra una flessione di oltre il 5% dopo che l'azionista Schaeffler ha collocato il 3,9% per circa 950 milioni di euro. * DEUTSCHE BANK guadagna lo 0,20% dopo che Ubs ha portato la banca a "buy" da "neutral". * LLOYDS perde l'1,8% dopo che la Gran Bretagna ha dato il via alla vendita della sua quota del 6%. - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia