Borse europee attese in calo in avvio su attesa Fed

PARIGI, 17 settembre (Reuters) - L‘avvio della seduta odierna delle borse europee è atteso in calo con gli investitori pronti a incassare parte dei recenti guadagni in attesa della riunione della Fed in cui dovrebbe essere deciso l‘inizio di una riduzione dello stimolo economico.

Secondo gli spreadbetter finanziari l‘indice londinese FTSE 100 dovrebbe partire in calo tra 15 e 16 punti, pari a un -0,2%, il Cac-40 parigino in calo di 9 punti, un -0,2%, il Dax tedesco in calo di 16 punti, con un -0,2%.

L‘indice FTSEurofirst 300 ieri ha chiuso in rialzo dello 0,65%.

