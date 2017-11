BORSE EUROPA - Indici tonici su ritiro Summers, accordo Siria, giù Raiffeisen

INDICI ORE 9,40 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.890,17 +0,81 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.258,58 +0,67 1.133,96 STOXX BANCHE 187,26 +0,52 163,19 STOXX OIL&GAS 328,22 +0,20 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 206,09 +1,07 177,11 STOXX AUTO 447,86 +0,78 351,07 STOXX TLC 268,83 +0,19 225,36 STOXX TECH 278,62 +1,01 229,37 LONDRA, 16 settembre (Reuters) - L'attesa che la Fed manterrà una politica economica accomodante per più lungo tempo, dopo che Lawrence Summers ha ritirato la sua candidatura per la successione alla guida della Fed a Ben Bernanke, sostiene il rally dell'azionario europeo. Il denaro sulle borse è favorito anche dall'allontanarsi dei timori di un attacco alla Siria dopo l'accordo tra Usa e Russia sulla distruzione delle armi chimiche del paese. Intorno alle 9,30 gli indici paneuropei FTSEurofirst 300 ed EuroStoxx 50 segnano rialzi intorno al punto percentuale. Poco sotto ma comunque positive Londra , Francoforte e Parigi. "La nostra ipotesi di base è che la banca centrale resterà dietro i mercati e con Yellen non ci sono dubbi che questo accada", spiega Francois Duhen, strategist di CM-CIC Securities. Janet Yellen, attuale numero due di Bernanke, è la candidata più accreditata per la successione alla presidenza della Fed dopo il ritiro di Summers. I titoli in evidenza: * RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL cede quasi il 5% dopo aver alzato le stime sugli accantonamenti del 2013 per crediti dubbi. * La tedesca K+S balza di quasi il 3% sulle speculazioni che la russa Uralkali ripristinerà la partnership per l'export con la società pubblica Belaruskali evitando un collasso dei prezzi del carbone. * FRESENIUS balza del 3% dopo ce il Ceo Ulf Schneider ha dichiarato all'Handelsblatt che non ci sono stati accordi né trattative per una fusione con RHOEN-KLINIKUM . * AIR FRANCE-KLM sale dell'1,5% sulle indiscrezioni, riportate da Les Echos, secondo cui annuncerà un nuovo piano di taglio dei costi mercoledì. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia